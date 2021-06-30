Синоптики рассказали, какой будет погода 1 июля 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 1 июля в Казахстане, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на западную часть страны будет влиять ложбина циклона с атмосферными фронтальными разделами, где местами пройдут дожди с грозами и градом, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей.

В Атырауской, Актюбинской, днем Кызылординской, Мангистауской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, В Мангистауской области с пыльной бурей.

В Жамбылкой области местами ветер 15-20 м/с, днем в горных и предгорных районах град.

В Западно-Казахстанской области местами ветер 15-20 м/с, шквал, град.

В Актюбинской, Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, на большей части Жамбылской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность, - рассказали в ведомстве.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +35+37°С.

В Алматы солнечная погода. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +34+36°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +38+40°С.