Токаев подписал закон о повышении статуса органов местного самоуправления

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Цель закона - развитие местного государственного управления и самоуправления, передача дополнительных функций и полномочий местным органам власти для обеспечения оперативности в решении текущих вопросов, а также совершенствования бюджетного регулирования.

В частности, предусматривается внести изменения и дополнения в ряд нормативных правовых актов по:

расширению доходной базы городов районного значения, сел, поселков и сельских округов; упрощению бюджетных процедур; расширению самостоятельности и усилению ответственности местных представительных и исполнительных органов; совершенствованию требований к административно-территориальным единицам.

Закон предусматривает упразднение должности председателя сессии маслихата и передачу его полномочий секретарю маслихата.

Регламентируется деятельность председателей постоянных комиссий маслихата. Кроме того, вводятся две должности председателей постоянных комиссий маслихатов области, города республиканского значения, столицы, работающих на постоянной основе, а также предоставляются права депутатов маслихата на повышение квалификации за счет средств соответствующего местного бюджета.

Для укрепления бюджета местного самоуправления на четвертый уровень бюджета передаются следующие налоги и платежи: единый земельный налог; плата за пользование земельными участками; поступления от продажи земельных участков (за исключением земельных участков сельскохозяйственного назначения); плата за продажу права аренды земельных участков, - сообщали ранее в Сенате

Также предусматривается возможность корректировки бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа в случае перераспределения средств в объеме не более 20% от объема расходов бюджетной программы на текущий финансовый год по утвержденному (уточненному) бюджету.

Кроме того, вводится норма, согласно которой отдельными решениями маслихата района (города областного значения) могут утверждаться бюджеты городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Не допускается изменение объемов трансфертов общего характера между районным (города областного значения) бюджетом и бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов в течение финансового года. Кроме того, законопроектом вводятся нормы по конкретизации категорий административно-территориальных единиц, а также по определению порядка изменения категории административно-территориальных единиц.