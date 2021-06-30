В акимате Алматы рассказали, как работает новая форма управления - ОСИ

Алматы является одним из крупных мегаполисов в Казахстане, где расположены 8645 многоквартирных жилых домов, которые обслуживают порядка 870 органов управления - КСК, ПК, ПКСК и другие. Сейчас по новому закону повсеместно организовываются объединения собственников имущества (ОСИ). Как это работает, рассказали журналисту zakon.kz в Управлении жилищной политики города Алматы.

- В Алматы более 8600 многоквартирных жилых домов, их обслуживает почти 900 КСК, ПК, ПКСК и так далее, - говорит заместитель руководителя Управления жилищной политики города Алматы Нурбол Кажин. - Конечно, при таких масштабах жилого массива необходимо среди собственников квартир, а также нежилых помещений постоянно проводить целенаправленные разъяснительные работы и мероприятия с широким охватом населения. Особенно это актуально сейчас, когда активно внедряются новые формы управления - объединения собственников имущества (ОСИ). С этой целью в каждом районе города сформированы мобильные группы для консультации и участия в собраниях собственников по переходу на новые формы управления, куда входят представители Управления жилищной политики и райакиматов.

Напомним, соответствующие поправки по переходу к объединению собственников имущества были введены в действие 7 января 2020 года, а подзаконные акты утверждены в марте-апреле. Так, на законодательном уровне образована новая форма некоммерческой организации - ОСИ по принципу "один дом - одно объединение - один счет". Что это означает?

- Это означает индивидуальный подход к управлению каждым домом и накопление жильцами средств на содержание только своего дома с возможностью мониторить поступление денег и их расходование, - пояснили в акимате. - Органы управления в лице КСК, ПК, ПКСК, ТОО и так далее, которые одновременно управляют несколькими домами и имеют один счет на все дома, являясь как заказчиком, так и подрядчиком услуг по содержанию дома, теперь будут заменены Советом дома. Совет дома состоит не менее чем из трех собственников и ежемесячно отчитывается перед жителями.

При этом Собрание собственников остается высшим органом с правом делегирования некоторых функций Совету дома. Другими словами, отпадает необходимость проведения общих собраний, письменного опроса всех жителей о выборе и смене форм управления, принятии решения о выборе управляющего, управляющей компании, заключении договора на год, его изменении или расторжении.

По данным Управления жилищной политики города Алматы, с момента принятия поправок проведено порядка 2,8 тыс. собраний с охватом 6,8 тыс. МЖД, по результатам которых зарегистрированы 964 новых формы управления, или 11,1% (454 ОСИ и 510 ПТ).

Также благодаря поправкам удалось снизить минимальный размер тарифа на проведение капитального ремонта на 75%, что составило 0,005 МРП вместо 0,02 МРП, или 14,3 тг против 50,5 тг.

- Многие спрашивают, что делать, если на сберегательном счете нет накоплений, а капремонт объекта кондоминиума необходимо провести? Для таких случаев дополнительно предусмотрена возможность получения жилищного займа в БВУ или участия в Госпрограмме модернизации ЖКХ при наличии протокола собрания. Во-вторых, для проведения капительного ремонта жители могут получить жилищный займ, - прокомментировал Нурбол Кажин. - Кроме того, изменена процедура регистрации объекта кондоминиума. Если ранее собственниками представлялись идентификационные документы на МЖД (госакт на землю, тех- паспорт, расчет доли), то сейчас на основании заявления от двух и более собственников проводится регистрация.

Не менее важный вопрос - финансовая отчетность. Раньше по Закону "О жилищных отношениях" органы управления обязаны были каждый квартал представлять отчеты собственникам квартир, нежилых помещений. Теперь ежемесячный отчет по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума представляется собственникам квартир, нежилых помещений до десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, и размещается в общедоступных местах. В противном случае собственники квартир и нежилых помещений вправе обратиться в Управление жилищной политики для проведения соответствующей проверки.

В акимате также пояснили, как будет осуществляться контроль над финансовой деятельностью ОСИ и ПТ. Его будет проводить ревизионная комиссия или ревизор, которые избираются на собрании собственников квартир и нежилых помещений. Также они на основании решения собрания могут заключить договор об оказании аудиторских услуг по проверке результатов деятельности по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума.

Торгын Нурсеитова