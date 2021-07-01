WP: Китай строит более 100 шахт для запуска баллистических ракет и расширяет ядерные силы

Власти Китая начали строительство в северной части страны 119 шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По версии Washington Post, к данным выводам пришли сотрудники Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения при Миддлберийском институте (штат Калифорния). Они ознакомились со снимками, сделанными с помощью коммерческих спутников.

Согласно приведенным утверждениям, строительство ведут в пустыне на территории провинции Ганьсу. По сведениям издания, "на 119 почти идентичных строительных площадках имеются элементы, повторяющие те, которые были замечены на существующих пусковых комплексах, предназначенных для китайского арсенала ракет с ядерными боеголовками". Исследователи также якобы нашли на снимках "частично достроенный пункт управления".

Строительство более 100 новых пусковых шахт, если его закончат, станет для Китая переменой исторического масштаба, считается, что эта страна обладает сравнительно скромным арсеналом, который включает в себя от 250 до 350 единиц ядерных вооружений, - утверждает издание. - Реальное число ракет для размещения в этих шахтах неизвестно, однако может быть значительно меньше. В прошлом Китай создавал ложные шахты.

В Центре Джеймса Мартина полагают, что "Китай расширяет свои ядерные силы отчасти для поддержания сдерживающего фактора". По мнению исследователей, Пекин стремится располагать ядерным арсеналом, который сохранился бы после "первого удара со стороны США" и был бы достаточен для "преодоления американских средств противоракетной обороны". В публикации констатируется, что Пентагон ранее предупреждал о наращивании Китаем ядерного арсенала.