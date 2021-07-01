Сколько золота приобрели казахстанцы в мае

Свыше 1800 золотых слитков приобрели жители страны в мае, сообщает zakon.kz.

В мае 2021 года казахстанцы приобрели у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов 1813 мерных слитков общим весом 60,7 кг. пресс-служба Национального банка РК

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (программа) была запущена Нацбанком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 54 780 золотых слитков общим весом 1,95 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 30% - 16 630 штук. Далее следуют 100-граммовые -

12 128 штук (22%) и 20-граммовые - 11 430 штук (21%), пятиграммовые - 8 650 штук (16%), 50-граммовые - 5 942 штуки (11%). В основном мерные слитки пользуются спросом в Алматы, Нур-Султане и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день". С начала действия программы на обратный выкуп принято всего 177 мерных слитков общей массой 5,8 кг. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений. пресс-служба Нацбанка РК

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.