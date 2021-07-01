Появилось видео спецоперации в Нур-Султане 

В рамках республиканской операции "Қарасора - 2021" сотрудниками Департамента полиции Нур-Султана проведена спецоперация, в результате которой ликвидирован "канал", а также предотвращена деятельность лиц, организовавших поставку и сбыт наркотических средств на территорию столицы, сообщает zakon.kz.

28 июня по улице Иманбаевой за сбыт наркотиков задержан 26-летний житель столицы, у которого изъят гашиш общим весом 200 грамм. Кроме того, 29 июня при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан организатор поставки наркотиков, 37-летний мужчина, у которого при обыске из автомашины изъято 9 килограмм расфасованной для дальнейшего сбыта марихуаны, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Спецоперация по задержанию наркопреступников прошла благодаря слаженной совместной работе служб, а также в результате длительного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, - сказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП г. Нур-Султан Олжас Жарылгапов.

Цена изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет около 9 миллионов тенге.

Задержанные лица водворены в ИВС. Ведется следствие, устанавливаются все участники преступной цепи, причастные к поставке наркотиков в столицу.