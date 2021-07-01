В правила применения средств аудио- и видеозаписи в судах внесли изменения

Руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (аппарата Верховного суда Республики Казахстан) своим приказом от 21 июня 2021 года внес изменения в Правила технического применения средств аудио-, видеозаписи, обеспечивающих фиксирование хода судебного заседания, хранения и уничтожения аудио-, видеозаписи, доступа к аудио-, видеозаписи, сообщает zakon.kz.

В частности, говорится, что аудио-, видеозаписи судебных заседаний используются в целях судопроизводства для точного фиксирования хода судебного разбирательства, а также установления фактических данных в гражданском, уголовном, административном судопроизводстве, производстве по делам об административных правонарушениях или в рамках производства по дисциплинарному делу.

Аудио-, видеозаписи судебных заседаний на сервере хранения данных суда хранятся не менее 1 (одного) года со дня вступления в законную силу судебного акта. Срок хранения материального (электронного) носителя, содержащего аудио-, видеозапись, соответствует сроку хранения гражданского, уголовного и административного дела и дела об административном правонарушении.

Ознакомление лиц, участвующих в гражданском, административном или уголовном деле, лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, а также других участников производства по делу об административном правонарушении и их представителей с аудио-, видеозаписью судебного заседания осуществляется по их ходатайству, - говорится в документе.

При этом ознакомление осуществляется в специально оборудованном для этих целей месте путем предоставления им возможности прослушивания (просмотра) соответствующей аудио-, видеозаписи с использованием необходимых технических средств.

Представители лиц, пребывающих в местах принудительной изоляции, обеспечиваются возможностью ознакомления с аудио-, видеозаписью судебного заседания. По ходатайству лиц, участвующих в деле, рассматриваемом в порядке гражданского, административного судопроизводства, а также их представителей судом представляется копия аудиозаписи в порядке, установленном настоящими Правилами.

По ходатайству лиц, участвующих в уголовном или гражданском процессе, судом предоставляется копия аудио-, видеозаписи судебного заседания на основании письменного заявления о выдаче копии аудио-, видеозаписи судебного заседания по утвержденной форме, за исключением гражданских и административных дел, дел об административных правонарушениях.

Судом предоставляется копия аудиозаписи судебного заседания по гражданским и административным делам, делам об административных правонарушениях на основании письменного заявления о выдаче копии аудиозаписи судебного заседания.

При этом лицо предупреждается об ответственности за нарушение требований законодательства о защите персональных данных и об использовании полученной записи.

Как отмечается, копия аудио,- видеозаписи судебного заседания предоставляется по уголовным делам в течение пяти суток с даты поступления ходатайства в суд.

Копия аудиозаписи судебного заседания по делам об административных правонарушениях предоставляется в течение трех суток, а по гражданским и административным делам - в течение пяти рабочих дней с даты поступления ходатайства в суд.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года.