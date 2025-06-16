В правила применения средств аудио- и видеозаписи в судах внесли изменения

Руководитель Судебной администрации РК приказом от 3 июня 2025 года внес изменения в Правила технического применения средств аудио-, видеозаписи для фиксирования хода судебного заседания и в Правила технического применения средств подачи электронных документов в суды, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками в Правила технического применения средств аудио-, видеозаписи, обеспечивающих фиксирование хода судебного заседания, хранения и уничтожения аудио-, видеозаписи, доступа к аудио-, видеозаписи установлено, что в суде кассационной инстанции, Верховном суде РК протокол не ведется.

Также вносятся изменения в Правила технического применения средств подачи документов в суды в форме электронного документа, их регистрации, обработки, ознакомления с ними.

Говорится, что порядок подачи электронных документов посредством системы электронного документооборота государственных органов, их регистрации, а также оповещения заявителей системы осуществляется в соответствии с Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях.

Заявитель представляет в суд электронные документы посредством заполнения электронных форм, размещенных в сервисе "Судебный кабинет".

Для подачи электронных документов в суд необходимо авторизоваться в сервисе "Судебный кабинет" с помощью электронной цифровой подписи или ИИН/БИН и пароля.

С 1 июля 2025 года начнет действовать пункт 8 правил в следующей редакции:

Заявитель после прохождения процедуры авторизации посредством соответствующего раздела уголовного судопроизводства или судопроизводства по административным правонарушениям для направления электронного документа выбирает один из видов судебной инстанции:

производство в суде первой инстанции;

производство в суде апелляционной инстанции;

производство в суде кассационной инстанции;

производство в Верховном суде.

Также поправками предусматривается, что каждый электронный документ загружается в систему подачи электронных документов в виде отдельного файла. Наименование файла обеспечивает идентификацию документа.

Заявитель загружает файлы в формате *doc, *docx, *pdf, *xlsx. Максимальный размер каждого файла не превышает 20 мегабайт. Ранее допустимый размер файла был не более 10 мегабайт.

Добавлена новая норма, согласно которой многостраничный документ загружается одним цельным файлом. В случае превышения 20 мегабайтов при загрузке многостраничного документа, допускается его разделение.

Отклонение регистрации документов происходит по следующим основаниям:

вложенные документы являются нечитаемыми;

документ направлен повторно и зарегистрирован ранее в ИС СО, за исключением обращений подлежащих рассмотрению в соответствии с АППК;

при несоответствии подлинности электронной цифровой подписи;

документ не адресован данному суду;

не вложены документы или материалы, указанные в приложении к заявлениям, жалобам, ходатайствам и обращениям;

вложенный документ не соответствует выбранному разделу.

Помимо этого вносятся изменения в Технические требования к электронному документу и Правила его обращения в автоматизированной информационной системе суда.

Допустимыми форматами прилагаемых к электронному документу копий документов являются:

PDF;

DOC, DOCX – текстовый формат;

XLS, XLSX – табличный формат.

Напомним, ранее допускалась загрузка файлов TIFF, JPEG, JPG-графический формат.

Поправками также увеличен размер каждого файла электронного документа с 10 до 20 мегабайт.

Многостраничный документ загружается одним цельным файлом. В случае превышения 20 мегабайтов при загрузке многостраничного документа, допускается его разделение.

С 1 июля 2025 года заявитель после прохождения процедуры авторизации посредством соответствующего раздела гражданского или административного судопроизводства для направления электронного документа выбирает один из видов судебной инстанции:

производство в суде первой инстанции;

производство в суде апелляционной инстанции;

производство в суде кассационной инстанции;

производство в Верховном суде.

Указывается, что заявитель заполняет электронную форму иска (заявления), жалобы, кассационной жалобы, отзыва и других документов, соответствующих требованиям, установленным ГПК и (или) АППК РК.

В требования добавлена новая норма следующего содержания:

При подаче иска посредством сервиса "Судебный кабинет" отсрочка по уплате государственной пошлины может быть предоставлена физическому лицу исходя из его имущественного положения, или юридическому лицу, за исключением субъекта крупного предпринимательства, исходя из финансового положения, при наличии одного из следующих оснований, предусмотренных Налоговым кодексом:

причинение ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы;

несвоевременная выплата заработной платы физическому лицу;

постановка на учет в качестве безработного лица;

наличие тяжелой болезни физического лица и нахождение на лечении более трех месяцев;

неуплата юридическому лицу денег за поставленный товар, выполненные работы, оказанные им услуги;

сезонный характер производства и (или) реализации товаров, работ или услуг юридическим лицом;

предоставление адресной социальной помощи.

Также с 1 июля 2025 года статус регистрации и ход рассмотрения иска (заявления), жалобы, кассационной жалобы, отзыва и других документов можно просматривать во вкладке "Мои дела".

При подаче иска, апелляционных, кассационных жалоб в электронном виде, подписанных ЭЦП, все документы, приложенные к ним, оформляются в соответствии с требованиями, установленными ГПК и (или) АППК.

Порядок передачи документов в национальный архивный фонд на постоянное хранение в государственный архив осуществляется согласно Правилам приема, хранения, учета и использования документов Национального архивного фонда и других архивных документов ведомственными и частными архивами.

Приказ вводится в действие с 23 июня 2025 года, за исключением некоторых норм, которые вводятся с 1 июля 2025 года.