Сколько зараженных казахстанцев пытались пройти в объекты с Ashyq - Байтанаев

Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев рассказал, что более 9600 казахстанцев c "красным" и "желтым" статусами пытались пройти в объекты с помощью приложения Ashyq, передает zakon.kz.

- Для каких целей было создано приложение Ashyq и оправдало ли оно ожидания?

- Мобильное приложение Ashyq внедрено в целях предупреждения распространения коронавируса среди населения Казахстана. Это дополнительные меры предосторожности для граждан и гостей нашей страны, которое дает бизнесу возможность продолжать деятельность в период карантинных ограничений, позволяет минимизировать риски распространения COVID-19 и сократить количество контактных.

Приложение масштабировано по страну с 26 апреля 2021 года и с этого момента показало свою эффективность. На сегодня в проекте Ashyq участвуют более 11 тыс. субъектов бизнеса, принимают участие более 10 тыс. организаций и предприятий, зарегистрировано более 4 млн пользователей. Проводится интеграция паспорта вакцинации с приложением Ashyq.

Согласно информации ВОЗ, один носитель коронавируса в среднем заражает от двух до четырех человек, а за время работы мобильного приложения Ashyq предотвращено заражение минимум 40 тыс. граждан.

Также данное приложение позволяет проверить свой статус через тестовый QR-код на сайте Ashyq.kz, тем самым не выходя из дома. В день свой статус в онлайн-режиме проверяют порядка 88 тыс. человек и в среднем выявляется от 500 до 820 человек с "красным" статусом, что является дополнительной предупредительной мерой.

- Какие статусы существуют и кому они присваиваются?

- Допуск на объекты, участвующие в проекте, осуществляется при условии сканирования посетителем и предъявления на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя. За счет интеграции проекта Ashyq с общей базой Минздрава, определяется статус посетителя: является ли он на данный момент носителем вируса, контактным с инфицированным больным или нет.

"Зеленый" статус - "безопасный". Обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19 (с даты выдачи которых прошло не более 72 часов), ограничений в передвижении нет;

"Синий" статус - "нейтральный". Отсутствует результат ПЦР-тестирования, отсутствует в базе данных как лицо контактное с больным COVID-19, нет ограничений в передвижении, кроме мест, где наличие результатов ПЦР-тестирования является обязательным;

"Желтый" статус - "контактный". Обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19, предполагает ограничение передвижения;

"Красный" статус - "инфицирован". Зарегистрирован в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, предполагает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении.

Посетители с "желтым", "красным" статусом на объекты предпринимательства, участвующих в проекте, не допускаются.

- Почему в Казахстане большинству людей присваивается "синий" статус? Если это статус "неопределенности", почему человеку с ним открыты все двери, не опасно ли это?

- "Синий" статус не является статусом "неопределенности". Данный статус предусматривает, что в информационной базе Минздрава он не числится заболевшим и контактным с заболевшим. Ограничение в передвижении пользователя с "синим" статусом предусматривается в определенных местах, где обязательно наличие отрицательного результата ПЦР-тестирования. К примеру, при въезде в Казахстан из зарубежных стран, для работников предприятий, работающих вахтовым методом, при поступлении в медицинское учреждение или закрытые медико-социальные учреждения.

- Были ли с помощью приложения зафиксированы нарушения? Какие меры принимаются по нарушениям?

- В рамках проекта Ashyq мониторинговыми группами охвачено 18 625 объектов - участников проекта Ashyq. Нарушения выявлены на 137 объектах. Выдано 915 постановлений главных государственных санитарных врачей регионов с требованиями о необходимости соблюдения условий изоляции (домашнего карантина) в отношении физических лиц с "красным" и "желтым" статусом. Наложено 25 штрафов в отношении лиц с "красным" статусом на сумму более 1,2 млн. тенге. Возбуждено 41 дело об административном правонарушении.

Меры принимаются к лицам, нарушившим режим изоляции с "красным" статусом. Они привлекаются к административной ответственности с наложением штрафа в размере 30 МРП или 87 510 тенге. Меры принимаются территориальными подразделениями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

На 27 июня 2021 года выявлено, что более 9600 граждан, нарушивших режим карантина, из них 4900 граждан с "красным" статусом и 4742 с "желтым" статусом.