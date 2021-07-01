Какая погода ждет казахстанцев в июле 

Синоптики предоставили консультативный прогноз погоды на июль в Казахстане, сообщает zakon.kz.

В июле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы в северной половине страны.

В течение месяца по территории Казахстана предполагается преобладание антициклонального типа погоды, ожидается жаркая и малоосадочная погода, лишь в отдельные дни с прохождением циклонов прогнозируются кратковременные летние дожди с грозами, усиление ветра до 15-25 м/с, - рассказали в РГП "Казгидромет".

На западе республики в первой декаде июля прогнозируется постепенный спад жары, в ночные часы столбики термометров опустятся с +19+28°С до +12+23°С, днем - с +30+38°С, на юго-западе +41°С до +24+32°С.

На северо-западе, севере и в центре Казахстана основной фон температуры сохранится в пределах нормы: ночью +15+25°С, днем +33+38°С, местами 41°С; в южной половине страны - ночью +20+30°С, днем +37+45, в горных районах +30°С, к концу первой декады прогнозируется спад жары на 10-15°.

Жара придет и на восток страны, температура воздуха повыситься ночью с +12+20°С до +20+28°С, днем - с +27+35°С до +33+41°С, в конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха на 7-10°С.

В первой декаде кратковременные летние дожди с грозами и усилением ветра (шквал, пыльная буря) вероятны на западе, северо-западе страны. 5-7 июля - на севере и в центре Казахстана, в конце декады - в южной половине и на востоке страны.

Во второй декаде июля предполагается повышение температуры воздуха на западе и северо-западе РК, с середины декады прогнозируется повышение температурного фона на всей территории республики:

на западе и северо-западе: ночью до +22+30°С, днем до +33+43°С;

на севере, в центре и на востоке: ночью до +15+23°С, днем до +28+39°С;

на юге и юго-востоке: ночью до +18+27°С, днем до +35+43°С.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха в южной половине страны: ночью - с +10+17°С до +17+25°С, днем - с 22+33°С до +30+38°С, в северной половине: ночью - с +5+13°С до +13+20°С, днем - с +18+26°С до +26+33°С, - сообщили в ведомстве.