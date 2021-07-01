Как не попасться на уловки интернет-мошенников

О популярных ухищрениях интернет-мошенников рассказали в полиции Алматы, сообщает zakon.kz.
Департамент полиции Алматы предупреждает об участившихся случаях интернет-мошенничеств, в связи с чем просит жителей и гостей мегаполиса "быть осторожными при использовании онлайн-услуг и покупке товаров через Интернет":
Также сообщается, что Следственным управлением ДП Алматы окончено производство уголовного дела в отношении 29-летнего гражданина М., который подозревается в серии мошенничеств.
Досудебным расследованием установлена причастность подозреваемого к 78 фактам обмана в отношении пользователей сайта оlx.kz. С помощью метода фишинга, то есть отправления недостоверных ссылок, схожих с сайтом, подозреваемый убеждал потерпевших, что в случае заполнения ими на предоставленных ссылках своих банковских реквизитов им должна будет поступать оплата за товар. В последующем товар, по словам злоумышленника, должны были забрать курьеры. Однако, получив данные карт потерпевших, злоумышленник через платежную систему wooppay.kz выводил их на свои банковские карты. В общей сложности гражданам вследствие этих афер причинен материальный ущерб на сумму 2 млн 500 тыс. тенге, - сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.
По его словам, следствие по делу завершено. Участники процесса приступили к ознакомлению с его материалами.
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