Как не попасться на уловки интернет-мошенников

О популярных ухищрениях интернет-мошенников рассказали в полиции Алматы, сообщает zakon.kz.

Департамент полиции Алматы предупреждает об участившихся случаях интернет-мошенничеств, в связи с чем просит жителей и гостей мегаполиса "быть осторожными при использовании онлайн-услуг и покупке товаров через Интернет":

Никому не передавайте данные о своей банковской карте, а также данные о своей личности (фото удостоверения, фото банковской карты, трехзначный CVV-код на обратной стороне карты). Не вносите задаток за купленный товар в Интернете, тщательно проверяйте репутацию интернет-магазина, прежде чем покупать товар. При продаже Вами товаров, недвижимости, либо автомобиля через мобильные приложения olx.kz, Market.kz, Kolesa.kz, Krisha.kz будьте осторожны. Желательно получать оплату при личной встрече, либо убедиться в благонадежности покупателя через видеозвонок. Если в объявлении о продаже товара, автомобиля, аренде квартир указано, что сначала нужно внести задаток, либо указано, что связь с продавцом только через WhatsApp, будьте осторожны, никогда не вносите задаток на электронные платежные системы Qiwi, Yandex деньги и т.д. Не проходите по сомнительным ссылкам, которые Вам могут отправлять через различные мессенджеры и соцсети, так как это могут быть вирусные файлы и приложения, которые дадут злоумышленникам доступ к Вашим денежным средствам в мобильном банкинге. Не вводите данные своих банковских карт на различных сайтах, так как это могут быть "фишинговые" сайты, которые специально созданы для сбора Вашей личной информации, которая в дальнейшем будет использоваться для несанкционированной оплаты с Вашей банковской карты. Не участвуйте в сомнительных конкурсах в сети Интернет, где обещают увеличение Ваших денежных средств, либо сообщают Вам о крупном денежном выигрыше. Не инвестируйте денежные средства в сомнительные проекты, где обещают большие дивиденды путем вложения денег в криптовалюту, акции, драгоценные металлы и т.д. Удостоверьтесь в благонадежности фирмы, прочитайте отзывы и комментарии в Интернете, Вам могут позвонить с несуществующих абонентских номеров разных стран и убедительно рассказывать о преимуществах вложения в их фирму (QuestraWorld, AssetWorldManagement и т.д.) Если Вам звонят со службы безопасности банка, запомните, что сотрудники банка никогда не спрашивают данные о вашей карте, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих Вам на мобильный телефон. Также мошенники используют мобильные приложения по подмене абонентского номера в своих корыстных целях, чтобы звонить с "Call-центров банка". В таких случаях Вам необходимо положить трубку и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте, либо на сайте банка.

Также сообщается, что Следственным управлением ДП Алматы окончено производство уголовного дела в отношении 29-летнего гражданина М., который подозревается в серии мошенничеств.

Досудебным расследованием установлена причастность подозреваемого к 78 фактам обмана в отношении пользователей сайта оlx.kz. С помощью метода фишинга, то есть отправления недостоверных ссылок, схожих с сайтом, подозреваемый убеждал потерпевших, что в случае заполнения ими на предоставленных ссылках своих банковских реквизитов им должна будет поступать оплата за товар. В последующем товар, по словам злоумышленника, должны были забрать курьеры. Однако, получив данные карт потерпевших, злоумышленник через платежную систему wooppay.kz выводил их на свои банковские карты. В общей сложности гражданам вследствие этих афер причинен материальный ущерб на сумму 2 млн 500 тыс. тенге, - сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

По его словам, следствие по делу завершено. Участники процесса приступили к ознакомлению с его материалами.