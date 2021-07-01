Мужчина сорвал погоны с полицейского в Туркестанской области 

В Туркестанской области мужчина сорвал погоны с полицейского и пытался сжечь свою машину, сообщает zakon.kz.

Старший лейтенант полиции Ерназар Суюндик на одной из улиц остановил автомашину марки "ВАЗ 2106", передвигавшуюся без государственных номерных знаков. Полицейский назвал нарушителю ПДД причину остановки и составил административный протокол по статье 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств".

После того, как водитель отказался передать ключи от автотранспорта, полицейский вызвал эвакуатор.

Во время эвакуации автомобиля молодой человек оказал активное сопротивление и стал выражаться нецензурными словами, предъявляя необоснованные обвинения в адрес полицейского. После чего водитель, продолжая противоправные действия, попытался совершить поджог в салоне своей автомашины. Несмотря на предупреждение со стороны полицейского о недопустимости совершения противозаконных действий, мужчина применил насилие в отношении представителя власти и сорвал погоны с полицейского, - сообщили в ДП области.

Все происходящее зафиксировал видеожетон полицейского.

В результате подозреваемого мужчину задержали и доставили в Управление полиции.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 378 "Оскорбление представителя власти" и 380 "Применение насилия в отношении представителя власти".

Назначены экспертизы. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.