Акциз - основание роста цены дизеля

Эксперт нефтегазовой сферы Ерлан Жаукин высказался об ажиотаже, связанном с очередями за дизельным топливом на АЗС в южных областях Казахстана.

В своей авторской колонке на ресурсе inbusiness.kz Ерлан Жаукин отметил, что, как и обещало ведомство, курирующее топливный рынок страны, дизельный коллапс надолго не затянулся. На сегодняшний день вопросы с обеспечением розничных сетей дизельным топливом сняты.

После 2-3 дней ажиотажа, вызванного отсутствием дизельного топлива на ряде АЗС регионального значения, баланс топлива восстановился.

Как уже упоминалось ранее, Шымкентский НПЗ после завершения планового ремонта с 19 июня вышел на заданный режим работы. Нефтеперерабатывающие мощности страны работают в штатном режиме, объемы производства дизельного топлива обеспечивают ежесуточные потребности страны. Перевозчиком принят ряд необходимых мер по обеспечению поставок порожних вагонов на станции отгрузок НПЗ. Среднесуточные объемы отгрузки дизельного топлива обеспечивают постепенный уровень восполнения запасов дизельного топлива в регионах, - подчеркнул эксперт.

По словам Ерлана Жаукина, в период с 23 по 29 июня уровень запасов дизельного топлива в Казахстане вырос с 203,5 тыс. тонн до 215,3 тыс. тонн.

По мнению специалиста, в июле ожидается восполнение уровня запасов топлива на нефтебазах в регионах страны перед началом активной фазы проведения уборочных работ. Прогнозный объем производства дизельного топлива на НПЗ РК составляет 444,5 тыс. тонн, при этом ожидаемый уровень потребления составит около 400,0 тыс. тонн (среднесуточное потребление - 12,9 тыс. тонн).

Также с 1 июля повышается ставка акциза на дизельное топливо.

В период с 01.12 до 30.06 производители нефтепродуктов уплачивают в бюджет акциз в размере 540 тг за каждую отгруженную с НПЗ тонну дизельного топлива. В период с 01.07 по 30.11 производители дизельного топлива уплачивают 9300 тг за каждую отгруженную тонну дизельного топлива. То есть в ближайшее время есть весомые основания ожидать роста розничной цены дизеля на величину изменения акциза -около 8-10 тг/литр, - Ерлан Жаукин.

Эксперт отметил, что на розничном бензиновом рынке страны, как и прогнозировалось, в мае-июне сформировался ценовой коридор на уровне 170-175 тенге за литр бензина Аи-92. На сегодня он удерживается и контролируется антимонопольными органами. При этом ранее предоставлялись обоснованные расчеты по минимальному коридору розничной цены бензина Аи-92 на уровне 180-185 тг/литр.

Бензина, производимого НПЗ РК, достаточно для обеспечения внутренних потребностей в стране. Плановый ремонт Шымкентского НПЗ не оказал воздействия на бензиновый рынок. С 30 июня на бирже возобновлены торги июльскими объемами бензинов, что также подтверждает факт достаточности объемов бензина, - заключил Ерлан Жаукин.