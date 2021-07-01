В каких случаях банковские счета ИП и юрлиц не будут закрывать при задолженности

Банковские счета ИП и юридических лиц не будут закрывать, если налоговая задолженность менее 17 тыс. тенге. Новшества направлены на поддержку предпринимательства. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает zakon.kz.

В налоговое законодательство внесены изменения (статья 118 Налогового кодекса), согласно которым расходные операции по банковским счетам в случае непогашения налоговой задолженности будут приостанавливаться только в случае, если налоговая задолженность превышает размер 6 МРП (17,5 тыс. тенге в 2021 году). Комитет госдоходов

Эти изменения вводятся в действие с 1 июля 2021 года.

Кроме того, в случае погашения налогоплательщиком суммы налоговой задолженности, указанной в распоряжении налогового органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам (РПРО) налогоплательщика, банк вправе самостоятельно возобновить расходные операции по банковским счетам до получения от органа государственных доходов отзыва распоряжения.

Указанные изменения вводятся в действие с 1 января 2022 года в связи с необходимостью доработки информационных систем КГД и банков второго уровня.

Изменения и дополнения приняты законом от 24 июня 2021 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).