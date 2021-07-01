Проведение массовых мероприятий запретили в Нур-Султане

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан внес изменения и дополнения в постановление "Об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий в городе Нур-Султан", сообщает zakon.kz.

Так, изменен пункт, касающийся работы объектов общественного питания по типу ресторана, кафе и кофейни, независимо от места расположения.

Они обязаны соблюдать усиленные санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия и социальную дистанцию не менее двух метров между крайними местами соседних столов, при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест с установлением графика работы в будние дни с 07:00 до 20:00 с запретом работы в субботние и воскресные дни и на открытом воздухе (летние залы) с числом посадочных мест не более 30 с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 до 22:00, доставка и вынос еды в штатном режиме.

Для объектов общественного питания, в том числе банкетных залов (обслуживание по типу ресторанов и кафе, проведение поминок), участвующих в проекте Ashyq, установлен режим работы внутри помещения в будние и выходные дни с 07:00 до 22:00 и на открытом воздухе с 7:00 до 24:00 (летние залы).

Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий (за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, - говорится в документе.

Фитнес-центры, фитнес-клубы, йога-центры, спортивно-оздоровительные объекты с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения, работают только участвующие в проекте Ashyq, с проведением занятий группой не более 5 человек с установлением режима работы в будние дни с 10:00 до 22:00 с запретом работы в субботу и воскресенье.

Остальным работать запрещено.

Постановление вступает в силу с 00:00 4 июля 2021 года.