Офицера Антикора задержали по подозрению в получении 21 млн тенге

В Атырау офицера Антикора задержали по подозрению в получении взятки в размере 21 миллиона тенге, сообщает zakon.kz.

По данным "АЖ", это произошло 30 июня.

Стоит отметить, что задержание произвели специально прибывшие в Атырау из столицы сотрудники Антикоррупционной службы.

По предварительным данным, сотрудник оперативного управления антикоррупционной службы потребовал у руководителя компании из Павлодара 21 миллион тенге за непривлечение его к уголовной ответственности. В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 366 (Получение взятки в особо крупном размере), офицер водворен в изолятор временного содержания, - говорится в публикации.

Решается вопрос о применении меры пресечения.