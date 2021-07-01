Следом за взрослым населением от КВИ могут начать прививать детей - эксперт

После того, как от коронавирусной инфекции в Казахстане привьют абсолютное большинство взрослого населения, могут начать вакцинировать и детей. Такое мнение высказал ученый-медик, специалист в области биомедицинских исследований, президент Академии профилактической медицины Казахстана, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман, передает корреспондент zakon.kz.

Вакцинация детей. Это очень важный вопрос по двум причинам. Первое, сейчас исследования показывают, что «дельта-вариант» в 5 раз чаще стал наблюдаться у детей. Второе, дети - это мобильная часть общества, и они в какой-то степени вносят вклад в распространение, являются разносчиками. Здесь такая чаша весов - во-первых, мы должны заботиться о наиболее уязвимых гражданах, тех, кто страдает хроническими болезнями, - это пожилые люди, - сказал Шарман во время вебинара по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции.

По его словам, в первую очереди нужно провакцинировать людей преклонного возраста.

В то же время мы должны думать о том, как сделать так, чтобы наиболее мобильная часть нашего общества не бегала и не распространяла ту или иную инфекцию. Поэтому в некоторых странах приняли решение, в частности, в США, разрешили прививаться вакцинами Moderna детям, подросткам от 12 до 16 лет. ВОЗ разрешила прививать детей уже другими вакцинами. Главный госсанврач Казахстана в своем регламенте пока не дал такого разрешения. Пока этот вопрос остается открытым. Я не удивлюсь, когда в Казахстане все-таки привьют абсолютное большинство взрослых людей, мы будем реально думать о вакцинации детей, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан