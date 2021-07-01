Скоростной режим изменен на оживленной улице в Нур-Султане

По проспекту аль-Фараби, начиная от улицы Пушкина до улицы Кошкарбаева, введен максимально допустимый скоростной режим до 70 км/ч, передает zakon.kz.

Ранее ограничение скорости составляло 60 км/ч. При принятии данного решения учитывалось отсутствие жилых массивов и объектов притяжения. Кроме того, по проспекту аль-Фараби увеличена ширина двойной сплошной линии, тем самым улучшилась безопасность движения для автомобилей, идущих в противоположенном направлении. Ранее на данном участке дороги имели место дорожно-транспортные происшествия, причиной которых послужило превышение водителями скоростного режима свыше 90 км/ч, - пишет пресс-служба ДП Нур-Султана.

Отмечается, что фиксация нарушений скоростного режима по проспекту осуществляется аппаратно-программным комплексом "Сергек", который также будет фиксировать нарушение правил расположения большегрузных транспортных средств на проезжей части дороги.

Просим жителей и гостей столицы принять во внимание данные изменения и осуществлять движение, соблюдая Правила дорожного движения, - резюмируется в сообщении.