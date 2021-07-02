"Индийский" штамм обнаружен во всем Казахстане - Минздрав

"Индийский" штамм обнаружен во всех областях Казахстана и городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, ведомством был проведен ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ.

На 1 июля 2021 года проведен ПЦР-скрининг 414 проб на выявление "индийского" штамма. В 48,3% обнаружен "индийский" штамм во всех областях и городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, - отмечает ведомство.

Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к "дельта-штамму" будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК-образцов.

Особенностями клиники "дельта-штамма" является сокращение инкубационного периода до 5 дней, превалирует кишечная симптоматика, быстрое прогрессирование заболевания, увеличение числа заболевших более молодого возраста, более тяжелое течение среди детей и беременных, - добавили в министерстве.

Единственным способом защиты от инфекции является завершенный курс вакцинации против COVID-19.

Для уменьшения риска распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических мер: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, гигиены рук, проветривание помещений и т.д. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 1 июля 2021 года "дельта-штамм" SARS-CoV-2 выявлен в 96 странах мира.