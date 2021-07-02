Две области перешли в "красную" зону по КВИ

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 июля, предоставленной МВК по нераспространению COVID-19, в "красную" зону по COVID-19 перешли Акмолинская и Мангистауская области, сообщает zakon.kz.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская, Мангистауская области.

В "желтой" зоне: Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская области и Северо-Казахстанская области.