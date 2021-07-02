Завотдела администрации Президента РК освобожден от должности

Байшулаков Алмат освобожден от должности, сообщает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Байшулаков Алмат Муратович освобожден от должности заведующего Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении Акорды.

Байшулаков Алмат Муратович родился 3 августа 1975 года.

Трудовой стаж:

· Помощник, Старший помощник прокурора Бостандыкского района города Алматы (1997-1999);

· Прокурор управления, Старший прокурор отдела прокуратуры города Алматы (1999-2002);

· Старший прокурор Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, помощник Генерального Прокурора Республики Казахстан (2002-2003);

· Директор Департамента законодательства, подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2003-2005);

· Начальник отдела по надзору за применением законов в финансово-кредитной сфере Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2005-2006);

· Прокурор Илийского района Алматинской области (2006-2007);

· Прокурор Бостандыкского района города Алматы (2007-2008);

· Начальник Управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры г. Алматы (2008);

· Начальник Управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры города Алматы (2008-2009);

· Заместитель прокурора Южно-Казахстанской области (2009-2011);

· Заместитель прокурора города Астаны (2011-2018);

· Советник Председателя Правления, Директор Департамента АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына" (2018-2019);

· Руководитель Службы контроля Департамента контроля и мониторинга закупок АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (2019);

· Заведующий Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента Республики Казахстан (с 22.08.2019)