Жертв мебельщика разыскивает полиция Алматы

Жертв компании Primo Mebel ищет полиция Алматы, сообщает zakon.kz.

По данным МВД РК, в производстве Следственного управления Департамента полиции Алматы находится материал досудебного расследования, зарегистрированный в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 ч. 3, п. 4 УК РК.

Из материалов уголовного дела следует, что факт мошенничества со стороны директора фирмы Primo Mebel гражданина Т. заключается в том, что он путем размещения рекламы своей деятельности в социальной сети привлекал клиентов. Доверчивые граждане, увидев рекламу, не сомневаясь в прозрачности деятельности гражданина Т., связывались с ним. Чтобы войти в доверие и усыпить бдительность потенциальных заказчиков, гражданин Т. делал замеры на определенный заказ, получал предоплату, и даже заключал договора на изготовление и установку корпусной мебели, не имея при этом реальной возможности в ее производстве. В результате обманутые граждане не получали от исполнителя своего заказа. Оплаченную сумму он, соответственно, тоже не возвращал. заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

В ведомстве отметили, что с аналогичными заявлениями обратились 20 граждан. Общий материальный ущерб составляет 10 млн тенге.

Граждан, пострадавших от преступных действий указанного лица, просим связаться с нами по телефонам: 8-707-834-83-33; 8-777-250-68-37 и 8-701-624-28-24, - резюмировал замначальника ДП Алматы.