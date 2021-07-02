Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов в Аргентине, Дании и Сербии, сообщает zakon.kz.

Атамкулов Мади Бакирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Нуртаев Сергей Нуртаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия Нусупов Болат Турарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству, - говорится в сообщении Акорды.