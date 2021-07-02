Токаев назначил послов в Аргентине, Дании и Сербии

2 июля 2021, 11:50
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов в Аргентине, Дании и Сербии, сообщает zakon.kz.

Указами главы государства:

Атамкулов Мади Бакирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Нуртаев Сергей Нуртаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия Нусупов Болат Турарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству, - говорится в сообщении Акорды.

Также сообщается, что указом главы государства Габит Сыздыкбеков освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Республике Сербия.

Распоряжением главы государства Мади Атамкулов освобожден от должности шефа протокола Президента РК, - говорится в сообщении.


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