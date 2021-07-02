В Казахстане усилят карантин

2 июля под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, сообщает zakon.kz.

На заседании министр здравоохранения Алексей Цой доложил о текущей эпидемиологической ситуации в Казахстане после обнаружения мутации COVID-19, характерной для "дельта-штамма".

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В связи с обострением эпидемиологической ситуации вице-премьер поручил акиматам принять усиленные ограничительные меры в регионах, находящихся в "желтой" зоне. МВК по нераспространению COVID-19

Заместитель премьер-министра отметил, что, несмотря на набранный высокий темп вакцинации населения по стране, сегодня недостаточно активно ведется работа в Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Также акиматам поручено усилить работу по вакцинации сельского населения посредством организации выезда мобильных бригад. МВК по нераспространению COVID-19

Вместе с тем Ералы Тугжанов поручил усилить работу мониторинговых групп, особенно в Алматинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях.

По итогам мониторинга деятельности субъектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, по предложению НПП "Атамекен" было принято решение исключить на две недели 464 объекта, которые не проверяют статус посетителей.

Кроме того, акиматам поручено проверить более 2,4 тыс. участников Ashyq, в которых фиксируется малое количество чекинов посетителей. МВК по нераспространению COVID-19

На заседании МВК первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев доложил, что по фактам подделки и сбыта ПЦР-тестов с начала года органами полиции возбуждено 23 уголовных дела, а по фактам подделки паспортов вакцинации - четыре.

Ералы Тугжанов поручил Министерству внутренних дел РК усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся подделкой результатов ПЦР-тестов и паспортов вакцинации. МВК по нераспространению COVID-19

В целях подготовки к новому учебному году в традиционном формате председатель МВК дал поручения акиматам регионов заблаговременно подготовить и проверить учреждения образования на соответствие предъявляемым санитарным требованиям.

В завершение заместитель премьер-министра дал ряд других поручений.