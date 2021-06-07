Участок дороги по улице Пушкина будет перекрыт в связи с ремонтными работами

С 8 по 11 июня участок дорожного полотна по улице Пушкина будет полностью перекрыт в связи со средним ремонтом.

Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

Как сообщили в ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан», ремонт будет произведен на участке от улицы Жетыген до улицы 69.

Также с 7:00 часов 8 июня до 7:00 часов 9 июня по ул. Иманова на участке от ул. А. Янушкевича до ул. Жубанова планируется полное перекрытие проезжей части.

Реставрация дорог согласована с Управлением административной полиции ДП города.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - написали в ведомстве.