Касым-Жомарт Токаев встретился с олимпийской командой Казахстана, сообщает zakon.kz.

Накануне предстоящих летних XXXII Олимпийских игр в Токио состоялась традиционная встреча главы государства с членами национальной сборной Казахстана, - говорится в сообщении Акорды.

Основная часть спортсменов участвовала во встрече посредством телемоста из олимпийского центра "Акбулак" в Алматинской области, где проходят заключительные сборы перед отправкой в Токио.

Выступая перед олимпийцами, Президент отметил, что защита чести страны на главных мировых спортивных состязаниях - почетная задача, большая честь и ответственность.

Глава государства напомнил, что за годы независимости Казахстан завоевал 71 олимпийскую награду, в том числе 16 золотых медалей. За этот период в стране построено более 100 крупных спортивных объектов, 16 из которых - международного уровня.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, Олимпийский огонь, который будет зажжен в Токио в столь сложный период, станет для всего человечества символом борьбы с глобальной пандемией. Президент отметил, что длительные локдауны почти во всех странах мира нанесли чувствительный удар по привычному ритму жизни.

Каждому из вас пришлось проявить настоящий чемпионский характер, чтобы укрепить свои лидерские позиции на международном уровне и получить заветные олимпийские лицензии. В этих непростых условиях вы неукоснительно следовали строгому спортивному режиму самоограничений, подавая позитивный пример ответственного поведения, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент не сомневается в том, что мощная энергия поддержки казахстанцев будет сопровождать наших спортсменов на протяжении всей Олимпиады.

В год 30-летия независимости места на олимпийском пьедестале станут не только вашим личным достижением, но и триумфом всей нации. Они воодушевят тысячи молодых сердец заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и твердо следовать своей цели, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении глава государства назвал в качестве приоритета развитие массового и детско-юношеского спорта.

Именно на этой базе мы улучшим здоровье нации и воспитаем новое поколение олимпиоников - спортивных звезд, которыми будет гордиться вся страна. Такая политика придаст мощный импульс развитию спортивных секций и дворовых клубов, создаст реальные стимулы для детских тренеров и поможет выявить новую плеяду одаренных атлетов, - считает президент.

Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность в том, что в Токио наши спортсмены покажут свои рекордные результаты и усилят позиции страны среди ведущих спортивных держав мира.

Глава государства также высоко оценил вклад тренеров в спортивные достижения Казахстана. Как считает Президент, за каждым триумфом атлетов стоит кропотливый, самоотверженный труд наставников, который зачастую остается вне софитов и камер.

В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев впервые вручил Государственный флаг Республики Казахстан сразу двум знаменосцам - олимпийской чемпионке по легкой атлетике Ольге Рыпаковой и серебряному призеру чемпионата мира по боксу Камшыбеку Кункабаеву.

От имени национальной сборной Ольга Рыпакова выразила благодарность главе государства за теплый прием и добрые пожелания.

Ваше напутствие - это мощная поддержка для нас. Мы чувствуем неподдельную любовь нашего народа, а также понимаем возложенную на нас ответственность. Мы приложим все свои силы и умения, чтобы достойно представить нашу Родину, - сказала Ольга Рыпакова.

Боксер Камшыбек Кункабаев пообещал Президенту, что команда сделает все, чтобы оправдать доверие казахстанцев.

Это большая честь и ответственность получить флаг нашей страны из Ваших рук. Мы сделаем все, чтобы этот флаг, священный для олимпийцев символ, как можно чаще поднимался в Токио, чтобы там звучал наш гимн, - отметил капитан сборной Казахстана по боксу.