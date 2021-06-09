В рядах "Жасыл Ел" трудятся 1200 человек

Порядка 1200 бойцов работают в трудовом отряде "Жасыл Ел", сообщает официальный сайт столичного акимата.

В этом году запущен XVII сезон работ по инициативе Управления молодежной политики города Нур-Султан.

С 2017 по 2019 годы насчитывались свыше 900 бойцов "Жасыл Ел", однако в связи с увеличением вовлеченности населения, квота была увеличена до 1 200 человек.

В частности, к участию в проекте привлекаются дети из малообеспеченных семей и безработная молодежь. К примеру, в прошлом году трудоустроено свыше 700 человек из малообеспеченных семей.

Ранее размер пособия молодежи составлял 35 394 тенге, в этом году планируется увеличить размер пособия на 10 МРП, что составит 64 тысячи тенге.

Молодые люди в возрасте 14-29 лет работают в проекте в 3-х категориях:

1. Дети 14-17 лет из малообеспеченных семей.

2. Студенты университетов и колледжей в возрасте 17-22 лет;

3. Безработные граждане в возрасте 18-29 лет.

В настоящее время молодежь работает по четырем направлениям: 1 - городские парки, 2 - строительные площадки, 3 - "Зеленый пояс", в рамках 4-го направления несовершеннолетние 14-16 лет дополнительно задействованы в благоустройстве и уборке образовательных учреждений города.