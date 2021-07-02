Журналисты обязаны вакцинироваться - Бекшин

Работники СМИ обязаны вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

Мы постарались изложить в общем, потому что если бы сейчас мы перечислили все объекты телекоммуникаций, это заняло бы отдельную страницу. Я еще раз повторяюсь: все, кто занят обслуживанием населения. Вы как раз встречаетесь. Телеканалы, вы хотите сказать, что вы не обязаны? Нет, вы обязаны. За день вы встречаетесь с большими группами людей, постоянно приходят новые люди. Поэтому вы должны тоже работать по 31 постановлению главного санитарного врача Республики Казахстан, - сказал Бекшин на брифинге в региональной службе коммуникаций.

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Накануне вышло новое постановление главного санврача Казахстана. В нем говорилось о том, что невакцинированным работникам определенных сфер ограничат допуск на работу. Раз в неделю они должны будут сдавать ПЦР-тест.

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