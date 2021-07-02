Шпаргалки в виде масок пытались пронести выпускники на ЕНТ

Какие уловки использовали выпускники для того, чтобы пронести шпаргалки на ЕНТ. Об этом рассказала на брифинге в СЦК исполняющая обязанности директора Национального центра тестирования Наужан Дидарбекова, передает корреспондент zakon.kz.

Дети пытались пронести мини-камеры, микронаушники, шпаргалки в виде маски. Также у нас были вместо стелек (от обуви) сотовые телефоны. Тоже такое имело место быть, - сказала Дидарбекова.

При этом она напомнила, что ранее четыре студента столичных вузов с поддельными документами пытались сдать ЕНТ вместо выпускников.

Что касается случая, который произошел в столице. 8 выпускников школ хотели, чтобы вместо них экзамены сдали 4 выпускника высших учебных заведений. Это определило Face-ID. Соответственно, они не зашли на тестирование. Возбуждено уголовное дело. Поэтому работа в этом направлении ведется, - отметила и.о. директора Центра.

В этом году главный школьный экзамен проходил в электронном формате. Пороговый балл набрали 88 101 тестируемый, или 60,6%. Пороговый балл не преодолели 57 187 учащихся, или 37,4%. Максимальный балл набрал один тестируемый. Максимальное количество баллов на ЕНТ набрали выпускники города Павлодар.

Оксана Скибан, Нур-Султан