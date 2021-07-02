Провалившие ЕНТ выпускники смогут поступить в вузы

Выпускники, которые не смогли набрать пороговый балл на Едином национальном тестировании, тоже смогут поступить в вузы в этом году, сообщил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Адлет Тойбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Если ребенок не смог набрать пороговый балл, используя четыре попытки, то он все равно сможет поступить в вуз на любую специальность, которую выберет. Однако в течение года нужно будет пересдать ЕНТ, чтобы доказать, что он достоин обучаться в этом вузе. Всего будет 4-5 попыток. Скоро мы объявим об этом решении, - рассказал Тойбаев на брифинге в СЦК.

Ранее в МОН озвучили итоги тестирования этого года. Максимальный балл набрал всего один выпускник. Пороговый балл не преодолели 57 187 человек, или 37,4%. 756 человек не допустили на тестирование.

Тамила Языкова, Нур-Султан