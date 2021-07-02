Сроки обязательной вакцинации установили в Карагандинской области

Главный государственный санитарный врач Карагандинской области подписал новое постановление о карантинных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

Согласно ему, в срок до 15 июля текущего года руководителям государственных органов, организаций и предприятий, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, а также субъектам предпринимательства необходимо организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 15 августа 2021 года - вторым компонентом.

Кроме того, вводится "обязательное ПЦР-тестирование (один раз в 7 дней) для невакцинированных работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).

Вводятся ограничения допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев) следующих организаций/объектов:

объектов по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО "Казпочта", банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, косметологических услуг, услуг адвоката, нотариуса;

бухгалтера и консалтинга, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины, сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, иные объекты);

объектов оптовой и розничной торговли (в том числе хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты;

объектов культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);

объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);

организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;

организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;

объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);

объектов общественного питания, в том числе размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стрит-фуды;

медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);

организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;

аптечных организаций;

объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезинфекционной обработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, руководители объектов кондоминиума (кооперативы собственников квартир, объединения собственников имущества, простые товарищества и другие);

организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;

объектов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие);

объектов связи и телекоммуникаций;

крупных организованных коллективов (промышленных предприятий);

учреждений уголовно-исполнительной системы, силовых структур, государственных органов.

Постановление вступает в силу с 00:00 5 июля 2021 года.

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