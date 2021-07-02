Нурлан Шабдар освобожден от должности заместителя председателя антикоррупционной службы, сообщает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Шабдар Нурлан Аманкелдиулы освобожден от должности заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), - сообщается на сайте Акорды.

Нурлан Шабдар родился 15 июня 1974 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби (1996)

Юрист

· Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (2005)

Экономист

· Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" (2013)

Мастер делового администрирования

· Высший квалификационный класс 3 категории (06.05.2021)

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат юридических наук, тема диссертации: "Проблемы совершенствования методики расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых выездными организованными группами" (Академия МВД РК, 2002)

Трудовой стаж:

· Оперуполномоченный ГУБОПиК Государственного следственного комитета Республики Казахстан города Алматы и Алматинской области (1996-1997);

· Оперуполномоченный управления Государственного следственного комитета города Алматы (1997);

· Оперуполномоченный, старший оперуполномоченный городского управления внутренних дел города Алматы (1997-2000);

· Старший оперуполномоченный, начальник ОКП, первый заместитель начальника Ауэзовского районного отдела внутренних дел (2000-2002);

· Старший оперуполномоченный по особо важным делам городского управления внутренних дел города Алматы (2002-2003);

· Заместитель начальника Департамента финансовой полиции на транспорте Агентства финансовой полиции Республики Казахстан (01.2003-05.2003);

· Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматинской области (05.2003-12.2008);

· Советник председателя Верховного Суда Республики Казахстан (02.2010-08.2010)

· Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Актюбинской области;

· Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Северо-Казахстанской области (10.2012-2014);

· Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (03.2017-04.2018);

· Заместитель руководителя Оперативного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (04.2018-08.2018);

· Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы (08.2018-06.2019);

· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (с 23.06.2019)