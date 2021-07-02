Нурлан Шабдар освобожден от должности заместителя председателя антикоррупционной службы, сообщает zakon.kz.
Распоряжением главы государства Шабдар Нурлан Аманкелдиулы освобожден от должности заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), - сообщается на сайте Акорды.
Нурлан Шабдар родился 15 июня 1974 года в Алматинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби (1996)
Юрист
· Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (2005)
Экономист
· Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" (2013)
Мастер делового администрирования
· Высший квалификационный класс 3 категории (06.05.2021)
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат юридических наук, тема диссертации: "Проблемы совершенствования методики расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых выездными организованными группами" (Академия МВД РК, 2002)
Трудовой стаж:
· Оперуполномоченный ГУБОПиК Государственного следственного комитета Республики Казахстан города Алматы и Алматинской области (1996-1997);
· Оперуполномоченный управления Государственного следственного комитета города Алматы (1997);
· Оперуполномоченный, старший оперуполномоченный городского управления внутренних дел города Алматы (1997-2000);
· Старший оперуполномоченный, начальник ОКП, первый заместитель начальника Ауэзовского районного отдела внутренних дел (2000-2002);
· Старший оперуполномоченный по особо важным делам городского управления внутренних дел города Алматы (2002-2003);
· Заместитель начальника Департамента финансовой полиции на транспорте Агентства финансовой полиции Республики Казахстан (01.2003-05.2003);
· Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматинской области (05.2003-12.2008);
· Советник председателя Верховного Суда Республики Казахстан (02.2010-08.2010)
· Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Актюбинской области;
· Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Северо-Казахстанской области (10.2012-2014);
· Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (03.2017-04.2018);
· Заместитель руководителя Оперативного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (04.2018-08.2018);
· Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы (08.2018-06.2019);
· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (с 23.06.2019)
Хотите быть в курсе важных новостей?