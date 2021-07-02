Топливозаправщик загорелся на трассе в Акмолинской области

Пожар произошел в поселке Жибек Жолы, передает zakon.kz.
Тушить топливозаправщик пришлось огнеборцам двух регионов - из Нур-Султана и Акмолинской области.
На место пожара прибыли 17 человек и три пожарные автоцистерны.
Трассу пришлось перекрыть сотрудникам ДП.
Оперативными действиями пожарных в 19:21 пожар локализован, угроза взрыва ликвидирована. Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара устанавливается. пресс-служба ДЧС РК
В 19:41 пожар был ликвидирован.
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