Число умерших от коронавируса в Казахстане превысило 4400

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 3 июля, сообщает zakon.kz.

На 3 июля лечение от КВИ продолжают получать 28 575 человек (27 231 КВИ+ и 1344 КВИ-), из них в стационарах находятся 8640 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 935 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 541 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести - 117 пациентов,

• на аппарате ИВЛ - 72 пациента.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 3 июля 2021 года

1.07.2021 г. зафиксировано 87 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов, 60 человек выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 57 276, летальных случаев - 999, выздоровевших - 52 474.

На 3 июля первым компонентом провакцинировано 3 612 610 человек, вторым компонентом - 2 134 938 человек.