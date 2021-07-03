Молодая женщина погибла в Алматинской области, перебегая дорогу ночью

Сегодня ночью произошло ДТП по Кульджинской трассе в поселке Енбекши, в результате которого погибла 30-летняя женщина, сообщает zakon.kz.

Со стороны поселка Енбекши в сторону города Алматы двигался Mersedes E-класса, к которому на тросе был прикреплен автомобиль Honda. По словам водителей, в какой-то момент с полосы встречного движения на дорогу резко выбежала девушка 1990 года рождения.

Водитель Mersedes успел от нее увернуться, однако ехавший сзади на тросе водитель Honda не понял этого маневра, так как не видел девушку, и не тормозя сбил ее.

От сильного удара девушку отбросило на полосу встречного движения более чем на 20 метров. От полученных травм она скончалась.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 345 ч.2 УК РК.

ДТП произошло 3 июля около 2 часов ночи в Талгарском районе. 37-летний водитель автомашины Mersedes буксировал на тросе автомашину Honda в западном направлении по трассе Алматы-Кокпек-Коктал и на 28 километре допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 30-летняя женщина, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, от полученных травм скончалась, - сообщили в ДП области.