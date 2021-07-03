В Темиртау металлический забор упал на ребенка

В Темиртау 12-летнего мальчика придавило металлическим забором детского сада, сообщает zakon.kz.

О несчастном случае сообщила мама ребенка в Instagram.

По ее словам, 1 июля в 18.30 ребенок шел мимо детского сада на тренировку. Из-за сильного ветра на него упал забор. Конструкция не была закреплена.

Мой ребенок находится между жизнью и смертью. У него перелом черепа в височной и затылочной области, - уточнила мама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наращивание ресниц | Темиртау (@lashes_katysha_temirtau)

В полиции области уточнили, что проводятся следственные мероприятия.

По данному факту в полиции зарегистрировано уголовное дело по статье 277 часть 1 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ДП Карагандинской области.