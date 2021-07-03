В Темиртау металлический забор упал на ребенка

В Темиртау 12-летнего мальчика придавило металлическим забором детского сада, сообщает zakon.kz.
О несчастном случае сообщила мама ребенка в Instagram.
По ее словам, 1 июля в 18.30 ребенок шел мимо детского сада на тренировку. Из-за сильного ветра на него упал забор. Конструкция не была закреплена.
Мой ребенок находится между жизнью и смертью. У него перелом черепа в височной и затылочной области, - уточнила мама.
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В полиции области уточнили, что проводятся следственные мероприятия.
По данному факту в полиции зарегистрировано уголовное дело по статье 277 часть 1 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
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