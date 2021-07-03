Что делать с банкнотами тенге образца 2006 года

О бессрочном периоде обмена банкнот национальной валюты напомнили в Национальном банке Казахстана (НБК), сообщает zakon.kz.
С 12 июня 2021 года действует бессрочный период обмена банкнот образца 2006 года и последующих годов выпуска. Вышедшие из обращения банкноты номиналами 500, 1000, 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года можно обменять на действующие денежные знаки во всех филиалах Национального банка без ограничений по срокам. пресс-служба НБК
Читайте также: Обмен купюр 2006 года будет бессрочным – Нацбанк
В случае выпуска новой банкноты в течение 12 месяцев будет действовать период параллельного обращения. Банкноты как старого, так и нового образцов, будут являться законным платежным средством и их обязаны принимать по всем видам платежей на протяжении года. пресс-служба НБК
Читайте также: Изменились правила замены старых купюр на новые
После выхода из обращения той или иной банкноты в течение 3 лет ее можно будет обменять как в филиалах Национального банка, так и в отделениях банков второго уровня (БВУ) и офисах АО "Казпочта". пресс-служба НБК
Адреса и контакты филиалов доступны на сайте Нацбанка.
Хотите быть в курсе важных новостей?