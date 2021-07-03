Ахметжанов освобожден от должности первого вице-министра МЦРИАП

Ануар Ахметжанов освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Ахметжанов родился в 1975 году в Караганде.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (1996), Экономист по международным экономическим отношениям

· Университет Джонс Хопкинс, Вашингтон (США) по Президентской программе "Болашак" (2000), Магистр по международным финансам и международным отношениям

Трудовой стаж:

· Преподаватель кафедры "Международные экономические отношения" Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова (1996-2000);

· Главный аналитик департамента стратегического планирования, генеральный менеджер департамента по внешне-экономическим связям, менеджер департамента по Северо-Каспийскому проекту ЗАО "ННК "Казахойл" (2000-2003);

· Заместитель директора, директор департамента проектного анализа АО "МНК "КазМунайТениз" (2003-2004);

· Заместитель директора, директор департамента подготовки морских проектов АО НК "КазМунайГаз" (2004-2006);

· Главный эксперт группы по управлению нефтегазовыми активами в АО "Холдинг "Самрук-Казына" (2006-2007);

· Исполнительный директор по проектам разведки и добычи нефти, генеральный менеджер АО НК "КазМунайГаз" (2007-2010);

· Первый заместитель генерального директора ТОО СП "КазГерМунай" (2010-14.02.2012);

· Заместитель акима Карагандинской области по промышленности, развитию малого и среднего бизнеса, вопросам индустриализации и инвестиций (15.02.2012-08.2016);

· Инспектор Администрации Президента РК (08.2016-10.2016);

· Ответственный секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (10.2016-2019);

· Ответственный секретарь Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (04.2019-10.2020);

· Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (с 10.2020)