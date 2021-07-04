Эпидситуация в Казахстане: 9 регионов в "красной" зоне

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 июля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19, сообщает zakon.kz.
В "красной" зоне: г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне: Актюбинская, Костанайская и Кызылординская области.
В "зеленой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.
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