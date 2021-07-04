Портреты великих кюйши в стиле поп-арт украсили Шымкент в День домбры

В Шымкенте отметили Национальный день домбры. Из-за усиления карантинных мер большинство массово-культурных мероприятий прошло в формате онлайн, но два события привлекли внимание жителей и гостей мегаполиса, сообщает zakon.kz.

На здания Дворца торжеств "Туркестан" и Казахского академического драматического театра имени Ж. Шанина вывесили огромные портреты великих кюйши в стиле поп-арт. Так креативно власти продемонстрировали роль легендарных казахских мастеров игры на домбре - Курмангазы, Дины, Таттимбета, Даулеткерея, Кенена Азирбаева, Биржан-сала, Казангапа, Жаяу мусы. Их изображения также появились на городских билбордах.

А в этноауле ShymQala прошел онлайн-мастер-класс по изготовлению домбры. Ремесленники рассказали, из каких материалов и как делают национальный инструмент, в чем его уникальность и возможности.

В этот день в библиотеках города были организованы книжные выставки и литературные вечера. А на Арбате состоялась демонстрация косплееров - артисты с помощью костюмов и атрибутики перевоплотились в образы известных кюйши.

Домбра сопровождает казахов на протяжении сотен лет и в радости, и в горе. В этом году День домбры в Казахстане отмечают четвертый раз. Это очень нужный праздник, направленный на популяризацию национальных ценностей. Особенно важно это для молодежи.

Напомним, в 2018 году Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев постановил определить первое воскресенье июля Национальным днем домбры. В 2014 году ЮНЕСКО признало искусство исполнения традиционного домбрового кюя нематериальным культурным наследием (НКН) человечества. Домбровый кюй стал первым казахстанским наследием, включенным в Репрезентативный список НКН.