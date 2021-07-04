Ветер и сильная жара ожидаются в ряде областей Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды на 5 июля, сообщает zakon.kz.

В Нур-Султане днем 5, 6 июля ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный. 5-6 июля - порывы 15 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Днем местами сохраняется сильная жара до 37 градусов. Ветер северный, днем местами до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 5-6 июля на юге Мангыстауской области ожидается очень сильная жара до 44 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 5 июля в Кызылординской области местами сохраняется очень сильная жара 45 градусов. Днем 6-7 июля в Кызылординской области - очень сильная жара 41-46 градусов. Чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 5-7 июля ожидается очень сильная жара 45 градусов.

В Семее днем 5 июля ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, днем 15-20, порывы до 23 м/с. Днем сохраняется сильная жара, местами до 35 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северный, порывы до 23 м/с.

В Павлодарской области ожидаются сильная жара 35-39 градусов, местами - гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы до 18 м/с. В Павлодаре днем ожидается сильная жара 36-38 градусов.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, днем местами до 15-20 м/с. На юге области днем сохраняется сильная жара до 35 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.