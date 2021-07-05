Главный инфекционист США: "Дельта-штамм" более смертоносен

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что индийский штамм коронавируса COVID-19 чаще ведет к смерти, сообщает zakon.kz.

В своем интервью телекомпании NBC, он добавил, что данный штамм является и более заразным.

Вирус легче передается от человека к человеку. директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи

По его словам, избежать госпитализации и летального исхода может помочь вакцинация.

Главный инфекционист США также предупредил американцев о возможных всплесках заболеваемости в районах, где низкий уровень вакцинированных. По его словам, среди практически 10 тысяч умерших от коронавируса в июне около 99,2 процентов не были привиты.

В конце июня глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски сообщила, что американские специалисты выясняют, вызывает ли дельта-штамм более тяжелое заболевание. Ранее глава ЦКПЗ заявила, что штамм "дельта" с большой вероятностью вскоре станет в США преобладающим. Валенски отметила, что ранее британская разновидность коронавируса "за один или два месяца стала доминирующей" в США. Она добавила, что, вероятно, "так же будет и со штаммом "дельта".

Штаммы "дельта" и "дельта плюс" были впервые обнаружены и описаны в Индии. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, они примерно вдвое заразнее, чем первоначальный, уханьский вариант коронавируса. В организации ранее сообщили, что индийский штамм обнаружен более чем в 90 странах.

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