Bloomberg назвал страны, лидирующие по темпам вакцинации

Эксперты агентства Bloomberg назвали страны, лидирующие по проценту вакцинированного от коронавируса COVID-19 населения, сообщает zakon.kz.

Рейтинг возглавили Объединенные Арабские Эмираты, где на сегодняшний день сделано 15,5 миллиона прививок. Это значит, что 72,3 процента жителей ОАЭ получили защиту от вируса.

При этом в ОАЭ делают больше тестов на COVID на душу населения, чем в большинстве стран.

На втором месте - Сейшельские острова. Здесь вакцинирован 71,7% населения.

Третью строчку рейтинга занял Бахрейн, где вакцинировали 69,7% населения с использованием 2,07 миллиона прививок.

Авторы публикации также отмечают, что при расчетах учитывались препараты, которые требуют как однократного, так и двукратного введения дозы. При этом указанный охват может не соответствовать числу полностью вакцинированных жителей данных государств.