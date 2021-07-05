День домбры: Алтай Кульгинов передал астанчанам необычный челлендж

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов вместе с композитором Ренатом Гайсиным исполнили кюй "Ерке сылқым", сообщает zakon.kz.

Глава города призвал жителей столицы принять участие в челллендже, исполнив национальные кюи, передает официальный сайт акимата Нур-Султана со ссылкой на страницу акима в Instagram.

Аким столицы пишет, что домбра является главным символом нашей музыкальной культуры, нашим достоянием:

"Через мелодии кюев мы передаем наши традиции и культурные ценности.

Кюи Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбета, Дины Нурпеисовой и многих других композиторов всегда будут в памяти нашего народа. Их творения будут и дальше передаваться из поколения в поколения. Как отметил Елбасы, мелодии домбры - особая музыка, а сам инструмент - "душа казаха".

Глава государства на концерте, посвященном Национальному дню домбры, отметил, что мелодия домбры объединяет все этносы нашей страны на основе общих ценностей и ведет к духовному единству.

Очень важно развиваться всесторонне. Радует, что еще совсем юные жители и наша молодежь проявляют активный интерес к игре на национальном инструменте.

С композитором Ренатом Гайсиным исполнили кюй известного композитора Абдимомына Желдибаева "Ерке сылқым".

Призываю жителей столицы и своих коллег принять участие в челлендже! Исполнить на домбре наши национальные кюи!"