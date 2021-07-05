В крупном жилом комплексе Нур-Султана произошел пожар

Пожар в столичном ЖК Highvill Astana потушили огнеборцы Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

Пожарные подразделения ДЧС города выехали по вызову 5 июля в 11:09.

По адресу улица Кошкарбаева, 2, Highvill Astana, в бытовом помещении на 6 этаже горели бытовая техника и домашние вещи.

Прибыв на место пожара, сотрудники ДЧС локализовали его в 11:23, в 11:30 ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет. Всего было задействовано 20 человек личного состава и 5 единиц техники.пресс-служба ДЧС города Нур-Султан