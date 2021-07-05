Строительный бум: Что построили ко Дню столицы в Алматинской области

Ко Дню столицы 200 семей получили ключи от квартир в Алматинской области. Новоселье отметили не только в областном центре, но и в городе Капшагай, а также Енбекшиказахском, Илийском районах, сообщает zakon.kz.

В городе Талдыкорган получили свои долгожданные ключи от квартир 55 семей. Поздравил новоселов с таким знаменательным событием первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов.

Благодаря успешной реализации государственных программ в нашем независимом государстве крепнет экономика, улучшается инфраструктура, появляются новые социальные и культурные объекты, заметно улучшающие уровень жизни и облик городов и сел области.Из местного бюджета выделено 1,5 миллиарда тенге на строительство 155 коттеджей, а 55 квартир мы сдаем сегодня, в День Столицы. От всей души еще раз поздравляю всех с праздником и новосельем, - сказал он.

Пятиэтажный дом в микрорайоне "Көктем" построили в рамках реализации программы "Нұрлы жер". Общее количество квартир в доме - 55, среди которых 15 – однокомнатных, 15 – двухкомнатных, 20 – трехкомнатных, 5 – четырехкомнатных.

Квартиры получили вкладчики Жилстройсбербанка по программе "Шанырак".

Вот долгожданный день настал, такой торжественный момент. Я даже не ожидал. Сегодня мы стали обладателями собственной двухкомнатой квартиры. Мы долго ждали этого момента. Состоим в очереди. Теперь наша мечта сбылась. Поздравляем всех с Днем столицы, считаю, что собственная крыша над головой - лучший подарок к 30-летию Независимости Казахстана. Муратбек Балтабеков

Также в преддверии празднования Дня столицы в городе Есик Енбекашиказахского района 30 семей получили ключи от квартир. В числе обладателей квартир – дети-сироты, лица с ограниченными возможностями здоровья и представители социально уязвимых слоев населения. Новый 30-квартирный дом, расположенный во втором микрорайоне, построен по государственной программе "Нурлы жер". В шаговой доступности находятся все социально необходимые объекты.

Счастливыми обладателями квартир стали 50 семей из города Капшагай и в селе Отеген батыр сдали в эксплуатацию 60-квартирный многоэтажный жилой дом. Рядом с домом построены детские площадки, созданы все условия для жителей.

В год празднования 30-летия Независимости состоялось еще несколько долгожданных событий – сдача амбулатории в Жамбылском районе, открытие школы в Илйском районе и запуск гостиничного комплекс в городе Текели.

Две современные амбулатории распахнули свои двери в преддверии Дня столицы в Жамбылском районе. Теперь жителям сельских районов Унгиртас и Карасу будут доступны лучшие медицинские услуги. В поликлинике села Унгиртас есть 58 кабинетов. Среди которых приемная для взрослых и детей, кабинет стоматолога, гинеколога, терапевта, лаборатория, перевязочный, фельдшерский, акушерский пункты и дневной стационар.

Новая больница укомплектована современным медоборудованием. Учреждение соответствует всем требованиям времени. В смену есть возможность принять до 35 людей, всего в сельском округе 4590 жителей. Коллектив состоит из 12 сотрудников. Я верю, что врачи и медсестры нашей больницы будут оказывать достойную помощь людям. заведующая амбулатории Унгиртас Баглан Тобажанова

Медицинское учреждение в села Сарыбай Би рассчитано на 25 посещений в смену. Во врачебной амбулатории работают один врач с высшим образованием, шесть медицинских сестер, одна акушерка и один фельдшер.

Кроме того, в Ащибулакском сельском округе ко Дню столицы открылась частная школа "Montessori akademy" на 650 мест.

Это седьмая школа, которая будет открыта в данном районе.

Имеются кабинеты информатики, литературы, музыки, зал для танцев, и спортзал. Так как развитие внутришкольного искусства является основной целью, есть отдельная комната для художников.

Отметим, в этом учебном заведении дети будут обучаться по методике Монтессори.

В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, в городе Текели открылся новый гостиничный комплекс "VUSLAT", расположенный в предгорьях Джунгарского Алатау.

Местоположение на берегу реки Текелинка позволит наслаждаться живописными видами ущелья, свежим горным воздухом и журчанием чистой воды.

Наряду с возможностью проведения комфортабельного отдыха в отеле в концепцию "VUSLAT" заложены и принципы экотуризма. Для туристов предусмотрены выездные и пешие маршруты на самый высокий водопад Казахстана – Бурхан-булак. В зимнее время имеется возможность посетить лыжную базу. На строительство гостиничного комплекса привлечено более 200 млн тенге инвестиций, создано 12 постоянных рабочих мест.