Противники гей-парада ворвались в офис организаторов акции в Тбилиси

Несколько человек залезли с улицы на балкон, сорвали флаг ЛГБТ, а затем прошли внутрь помещения, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

В центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек, которые намерены не допустить проведения ЛГБТ-шествия. Они напали на журналистов, обвинив их в пропаганде идей секс-меньшинств. Кроме того, демонстранты разобрали несколько палаток, установленных оппозицией в ноябре прошлого года возле парламента, - говорится в сообщении.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на заседании правительства, призвал организаторов мероприятия отказаться от своих планов.

Ранее неправительственная организация "Тбилиси Прайд" объявила неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая должна завершиться "Маршем достоинства" 5 июля.