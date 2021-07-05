Врачи рекомендуют есть перец для крепкого сна и хорошего настроения

Врачи утверждают, что перец - рекордсмен по содержанию витаминов и микроэлементов. Салат из свежих овощей - лучший вариант блюда из перца, ведь в одном плоде содержится суточная норма витамина C, и разрушать его термической обработкой не стоит. Этот элемент укрепляет иммунитет, передает zakon.kz со ссылкой на vesti.ru.

В болгарском перце, кроме витаминов А и С, содержатся витамины группы В. Витамин В6 участвует в синтезе серотонина и триптофана, - рассказала врач-терапевт, диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунуева.

Серотонин называют гормоном счастья и хорошего настроения, именно поэтому перец считается природным антидепрессантом. Его уникальность еще и в том, что он как бы подстраивается под нужды конкретного организма: может взбодрить, а может и успокоить.

Он, по последним исследованиям, еще и снижает порог болевой чувствительности и обеспечивает нормальный сон, потому что конечным продуктом серотонина является мелатонин. Мелатонин - это гормон, который отвечает за сон. Поэтому, употребляя красный сладкий перец, мы можем получить пользу от него в плане нашего психоэмоционального состояния, - отметил психотерапевт Владимир Каторгин.

Отмечается также, что у него практически нет противопоказаний и побочных эффектов. Не рекомендуется он лишь людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Им не полезно большое количество клетчатки, содержащейся в перце.

Это тот продукт, который дает большой объем, но при этом невысокую калорийность. Соответственно, людям с избытком массы тела можно рекомендовать включать этот продукт в свой рацион, - пояснила заведующая КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

Словом, хотите быть в хорошем настроении, крепко спать и не нервничать - этот продукт для вас.