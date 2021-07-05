Гроза, шквал и град ожидаются в ряде областей Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды на 6 июля, сообщает zakon.kz.

В Атырауской области местами ожидается гроза, ветер северо-восточный 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 39 градусов, высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза, сохраняется сильная жара 37-39 градусов.

В Карагандинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза, днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. В Жезказгане днем ожидается гроза, сохраняется очень сильная жара 40 градусов.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 м/с. Днем местами гроза. На юге области сохраняется сильная жара 38 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность. В Актобе днем ожидается гроза.

В горных районах Туркестанской области ночью и утром ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидаются гроза, град.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, северный 15-20, порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северо-восточный, северный, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, местами 15-20 м/с. В Павлодаре днем гроза, град. Ветер северный, при грозе 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем шквал, град, сохраняется сильная жара до 36 градусов. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ветер северо-восточный, днем порывы 18 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, местами 15-20, порывы 25 м/с. В Петропавловске ветер северный, порывы 15-20 м/с.