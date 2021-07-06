Джефф Безос покинул пост гендиректора Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора, передав его Энди Джесси, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

С момента создания компании и до сих пор Джесси возглавлял веб-сервис корпорации, говорится на сайте компании в разделе "Руководство".

По подсчетам Forbes, Безос является богатейшим человеком в мире. Издание оценило его состояние в 196,2 млрд долларов.

В феврале Безос объявил о намерении оставить руководство Амазон в третьем квартале текущего года и занять должность исполнительного председателя совета директоров, сосредоточившись на благотворительной и научной деятельности. По мнению 57-летнего бизнесмена и богатейшего жителя Земли, хорошие финансовые показатели и устойчивое положение компании позволяют ему это сделать. Он возглавлял корпорацию ровно 27 лет.

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер товаров и услуг, Amazon был основан Безосом в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок в США корпорация постепенно перешла к торговле фильмами, видеоиграми и бытовой электроникой по всему миру, а также первой в стране предложила пользователям платное скачивание фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.

Его первым проектом в новом качестве станет полет в космос 20 июля. Amazon стала первопроходцем в целом ряде секторов. При этом эксперты осуждали Безоса за методы ведения бизнеса, в частности, подавление конкурентов и довольно жесткое обращение с сотрудниками.

Джефф Безос основал Amazon в 1994 году и превратил сайт из книжного онлайн-магазина в крупнейший онлайн-ритейлер, который поставляет товары по всему миру. В начале 2020 года под руководством Безоса рыночная капитализация Amazon превысила 1 трлн долларов.